الطقس اليوم الثلاثاء 8-9-2020 في مصر والدول العربية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بأنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، وعن حالة الرياح يتوقع الخبراء أن تكون نشطة على مناطق من جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس ليلًا يكون لطيف على الوجه البحري والقاهرة، والسواحل الشمالية، ومعتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 30%، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد بنسبة 20%، فيما يستمر التحذير من الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح شمالية غربية.

الطقس في الكويت

ووفقًا لإدارة الأرصاد الجوية التابعة للإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، فيكون طقس الثلاثاء، شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 35 كم/ساعة نهارا، ومائل للحرارة والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 32 كم/ساعة ليلا.

الطقس في الأردن

وفقا لدائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الهاشمية الأردنية، تنخفض اليوم الثلاثاء درجات الحرارة قليلاً، مع بقائها أعلى من معدلاتها العامة بحوالي (7-8) درجات مئوية، وتسود أجواء حارة في المرتفعات الجبلية العالية، مع بقائها حارة جداً في باقي المناطق، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.