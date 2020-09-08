إجراءات أمنية مشددة قبل بدء التصويت بجولة الإعادة في بورسعيد

شهد محيط المدارس التي تجرى بها انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ على المقعد الفردي في بورسعيد، تشديدات أمنية مكثفة.

وجرى إغلاق محيط المدارس بكردون أمني، تمهيدا لفتح اللجان بها في التاسعة صباحا أمام الناخبين للتصويت على مرشح مجلس الشيوخ.

كما انتشرت الكمائن المتحركة للتأكد من استقرار الحالة الأمنية بالمحافظة.

كما نظمت أحياء المحافظة حملات تطهير وتعقيم وتوفير المستلزمات الطبية والوقائية، وطلاء اللجان الانتخابية، وتنظيم المقاعد، وووضع علامات التباعد بين الناخبين لمنع التزاحم.

وتواجدت الأطقم الطبية داخل اللجان، للحفاظ على معدل الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ ببورسعيد، يخوضها دكتور عاطف علم الدين مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد جوهر مستقل.