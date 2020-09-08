إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسوهاج بسبب لهو الأطفال

أصيب 5 أشخاص بجروح وكدمات في مشاجرة بدائرة مركز البلينا جنوب سوهاج، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، تم نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي للعلاج.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة البلينا يفيد ورود بلاغ بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة المركز، وانتقل مأمور وضباط المركز وبالفحص تبين أنها بين كل من طرف أول "الزقم.ي.م" 51 عاما، عامل، "فهد.ا.ي"، 27 عاما، عامل، "حامد.ح.س"، 50 عاما، عامل، مصابين اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وجروح رضية متفرقة بالجسم وتم تحويل الثالث لمستشفى سوهاج الجامعي.

وطرف ثان "خالد.ر.غ"، 42 عاما، عامل، و"هيثم.خ.ر"، 26 عاما، عامل، بجروح رضية بفروة الرأس وتم تحويل الأول لمستشفى سوهاج الجامعي، الطرفان يقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.