بالخطوات.. "الوطنية للانتخابات" توضح التصويت الصحيح بإعادة الشيوخ

انطلقت جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، في التاسعة من صباح اليوم، وتستمر حتى التاسعة مساء غد الأربعاء، على 26 مقعدا في 14 محافظة، ويتنافس عليها 52 مرشحا من 7 أحزاب مختلفة، و16 مرشحا مستقلا، وسبقه العديد من الترتيبات والاستعدادات التي أجرتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومع بداية انتخابات الإعادة، سبق وطرحت الهيئة الوطنية للانتخابات الطريقة الصحيحة للإدلاء بالأصوات، وهي كالتالي:

- الاستعلام عن اللجنة الانتخابية

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات 3 طرق حتى يتمكن الناخبين من الاستعلام عن لجانهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشوف الانتخابية.

* الاستعلام بالرقم القومي

يمكن الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــــــــــــا، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما، لتظهر اللجنة الفرعية، ورقم الناخب في الكشف.

* رسالة قصيرة

يمكن معرفة مكان اللجنة من خلال إرسال رسالة قصية تحتوى على الرقم القومي، على الرقم 5151، وستصلك رسالة بتفاصيل اللجنة.

* رقم ساخن

يمكن الاتصال بالخط الساخن 141، واتباع التعليمات التي تتضمن إدخال الرقم القومي، لإبلاغك صوتيًا بمكان اللجنة.

الضوابط داخل اللجنة

وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، عدة ضوابط لعملية الاقتراع، على رأسها أن تكون اللجان الانتخابية اقرب للناخبين من محل إقامتهم تيسيرا عليهم، إضافة إلى قواعد لدخول اللجان الانتخابية وللتعاملِ مع المشرفين عليها وأمنائها، بينها تعقيم المقرات الانتخابية قبل بدء في التصويت، والتقيد بمسافات آمنة أمام مراكز الاقتراع.

وجرى تكليف موظف مختص من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، لتنظيم ومراقبة المسافات الآمنة وتنظيمها باستمرار، وارتداء الكمامات الواقية على أطراف العملية الانتخابية، وتقليل عدد الناخبين بكل لجنة فرعية .

كما جرى تكليف موظف آخر مختص من قبل الهيئة بكل لجنة فرعية للتعرف على شخصية الناخب بسبب ارتدائه الكمامة، وكذلك في لجان السيدات تكليف موظفة من قبل الهيئة للقيام بهذا العمل.

التصويت

وفور وصول الناخب للجنة، يتولى رئيس اللجنة التأكد من شخصية كل ناخب ويسلمه بطاقة تصويت على ظهرها ختم أو توقيعه، بعد الإطلاع على رقمه باللجنة الفرعية، ثم ينتقل لإدلاء رأيه سريا ويختار مرشحيه الفرديين والقائمة، وعقب ذلك يطويهم ويضعه في الصندوق الخاص بالنظام الفردي والآخر لنظام القائمة.

وبعد انتهاء التصويت، يوقع الناخب باسمه في كشوف الناخبين سواء كتابة أو بصمة، كما يوقع أمين اللجنة في الخانة المخصصة له بكشوف الناخبين، ويغمس الناخب أصبعه في الحبر الفوسفوري.

وتجنبا لإبطال الصوت، على الناخب مراعاة عدم استخدام القلم الرصاص، وأن تكون علامة الاختيار واضحة وداخل خانة الاقتراع، والالتزام بالعدد المحدد للمرشحين بالتصويت في الدائرة الانتخابية، عدم كتابة أي علامات أو إشارة على ورقة التصويت.