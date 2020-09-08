جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وتوضيح الحقائق
كتب:
مروة مرسى
05:39 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
نائب جامعة الإسكندرية
قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن العام الدراسي الحالي شهد تنفيذ العديد من أنشطة الوحدات والمراكز، مثل مركز خدمة المجتمع المتخصص في تدشين دورات في برامج الحاسب واللغات وتنمية مهارات الشباب والخريجين، وكذلك وحدة مطبعة الجامعة وما تقدمه من خدمات لكليات ومعاهد الجامعة من كتب علمية وجامعية ورسائل ماجستير ودكتوراة وكافة نماذج المكاتبات الادارية بالجامعة، بالإضافة إلى مركز التدريب المهني.
وأضاف "رمضان" خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مركز جامعة الاسكندرية للسلامة والصحة المهنية، برز دوره فى مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق ودورات التوعية بالمخاطر وإعداد خطط الطوارئ وغيرها، بالإضافة إلى دور مركز صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بالمركز ونجاحه فى إصلاح العديد من الأجهزة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وكذلك مركز تسويق الخدمات الجامعية لعرض منتجات وخدمات الجامعة وتسويقها مع الإهتمام بخدمة العملاء.
وفى إطار الاهتمام بمشاكل المجتمع، أكد أن مركز مكافحة النمل الأبيض أدى دوره فى تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للجمهور السكندري ومعالجة التربة قبل البناء عن طريق المعالجة الكيماوية بالمبيدات وتدريب الكوادر الفنية بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح أن الجامعة بصدد إنشاء مركز لرصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد حلول مسبقة مع تقديم المقترحات للجهات التنفيذية ،وكذلك إنشاء مركز لرصد الشائعات وكشف الحقائق على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأى العام والمجتمع الجامعي فى أسرع وقت، مشيرًا إلى جهود الجامعة فى ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية القدرات للأطباء والجهاز الإدارى بالجامعة .