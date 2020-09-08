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جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وتوضيح الحقائق

كتب:

مروة مرسى
05:39 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
نائب جامعة الإسكندرية

نائب جامعة الإسكندرية

قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن العام ‏الدراسي الحالي شهد تنفيذ العديد من أنشطة الوحدات والمراكز، مثل مركز خدمة المجتمع  المتخصص في تدشين دورات ‏في برامج الحاسب واللغات وتنمية مهارات الشباب والخريجين، وكذلك وحدة مطبعة الجامعة وما تقدمه من خدمات لكليات ومعاهد الجامعة من كتب ‏علمية وجامعية ورسائل ماجستير ودكتوراة وكافة نماذج المكاتبات الادارية بالجامعة، بالإضافة إلى مركز  التدريب المهني.

‏وأضاف "رمضان" خلال انعقاد مجلس ‏خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مركز جامعة الاسكندرية للسلامة والصحة المهنية، برز دوره فى ‏مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق ودورات التوعية بالمخاطر وإعداد ‏خطط الطوارئ وغيرها، بالإضافة إلى  دور مركز صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بالمركز ونجاحه فى ‏إصلاح العديد من الأجهزة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وكذلك مركز تسويق الخدمات ‏الجامعية لعرض منتجات وخدمات الجامعة وتسويقها مع الإهتمام بخدمة العملاء.

وفى إطار الاهتمام بمشاكل المجتمع، أكد أن مركز ‏مكافحة النمل الأبيض أدى دوره فى تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للجمهور السكندري ‏ومعالجة التربة قبل البناء عن طريق المعالجة الكيماوية بالمبيدات وتدريب الكوادر ‏الفنية بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة.‏

وأوضح أن الجامعة بصدد إنشاء مركز لرصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد ‏حلول مسبقة مع تقديم المقترحات للجهات التنفيذية ،وكذلك إنشاء مركز لرصد الشائعات ‏وكشف الحقائق على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأى العام ‏والمجتمع الجامعي فى أسرع وقت، مشيرًا إلى  جهود الجامعة فى ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة ‏مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية ‏القدرات للأطباء والجهاز الإدارى بالجامعة . ‏

 

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