جامعة الإسكندرية: إنشاء مركز لرصد الشائعات وتوضيح الحقائق

قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس جامعة الإسكندرية، إن العام ‏الدراسي الحالي شهد تنفيذ العديد من أنشطة الوحدات والمراكز، مثل مركز خدمة المجتمع المتخصص في تدشين دورات ‏في برامج الحاسب واللغات وتنمية مهارات الشباب والخريجين، وكذلك وحدة مطبعة الجامعة وما تقدمه من خدمات لكليات ومعاهد الجامعة من كتب ‏علمية وجامعية ورسائل ماجستير ودكتوراة وكافة نماذج المكاتبات الادارية بالجامعة، بالإضافة إلى مركز التدريب المهني.

‏وأضاف "رمضان" خلال انعقاد مجلس ‏خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مركز جامعة الاسكندرية للسلامة والصحة المهنية، برز دوره فى ‏مواجهة الأزمات والكوارث والسيطرة على الحرائق ودورات التوعية بالمخاطر وإعداد ‏خطط الطوارئ وغيرها، بالإضافة إلى دور مركز صيانة وإصلاح الأجهزة العلمية بالمركز ونجاحه فى ‏إصلاح العديد من الأجهزة بأعلى جودة وأقل تكلفة، وكذلك مركز تسويق الخدمات ‏الجامعية لعرض منتجات وخدمات الجامعة وتسويقها مع الإهتمام بخدمة العملاء.

وفى إطار الاهتمام بمشاكل المجتمع، أكد أن مركز ‏مكافحة النمل الأبيض أدى دوره فى تقديم الاستشارات الفنية والعلمية للجمهور السكندري ‏ومعالجة التربة قبل البناء عن طريق المعالجة الكيماوية بالمبيدات وتدريب الكوادر ‏الفنية بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة.‏

وأوضح أن الجامعة بصدد إنشاء مركز لرصد ودراسة المشكلات المجتمعية والعمل على إيجاد ‏حلول مسبقة مع تقديم المقترحات للجهات التنفيذية ،وكذلك إنشاء مركز لرصد الشائعات ‏وكشف الحقائق على مستوى الجامعة وتوضيح الحقائق للرأى العام ‏والمجتمع الجامعي فى أسرع وقت، مشيرًا إلى جهود الجامعة فى ملف تطوير العشوائيات وتطهير بحيرة ‏مريوط وتطوير قرية باب العبيد بأبيس وكذلك برامج التدريب التحويلى وتنمية ‏القدرات للأطباء والجهاز الإدارى بالجامعة . ‏