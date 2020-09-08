المالية تستعد لـ"جايزتك فاتورتك".. حج وعمرة وشقق وسيارات للملتزمين

تستعد وزارة المالية لإطلاق مبادرة "جايزتك فاتورتك"، بعد توقيع اتفاق مع شركة متخصصة خلال أيام، ومن بين آليات التحفيز بها، حصول المواطن على كوبونات مجانية للشراء من أي متجر، وسحب دوري على شقة أو سيارة أو رحلة حج أو عمرة، أو غيرها من الهدايا القيمة، فضلا عن جوائز للمواطنين لتشجيعهم على طلب الفواتير، وحوافز للتجار لتشجيعهم على إصدار الفواتير.

وتهدف المباردة الجديدة التي انفردت بها "الوطن" أمس، إلى خلق ثقافة ضريبية جديدة تحث المواطن من خلالها على طلب الفواتير الضريبية من المتاجر والمحلات، في إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

وقال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، لـ"الوطن"، إنّ المبادرة ستحفز المجتمع الضريبي لتشجيع المواطنين على التفاعل مع النظم الضريبية وطلب الفواتير الضريبية.

وأضاف أنّ المادة رقم 74 في قانون الضرائب وكذلك المادة 75 في لائحة القانون تسمح بعد موافقة مجلس الوزراء، على تقديم نظام حوافز ضريبية للمواطنين والتجار بما لا يتجاوز نسبة 1% من حصيلة ضريبة القيمة المضافة، لتشجيع المواطنين على طلب الفاتورة الضريبية من التجار.

وأوضح صقر، أنّ الخطوة تأتي بالتزامن مع خطوات الدولة في التحول الرقمي والشمول المالي والانتقال إلي منظومة الفاتورة الإلكترونية لتحفيز مجتمع الأعمال والتجار، مؤكدا أنّ الخطوة الأخيرة تستهدف تحفيز المواطنين أيضا لاستكمال الحلقات.

وعن آليات تنفيذ المبادرة الجديدة، قال صقر، إنّ المبادرة ترتكز على تحفيز المواطنين بعدة طرق، في مقدمتها الحصول على خصم فوري عند شراء مشتريات من أي متجر، لافتا إلى أنّ شرط الحصول على الخصم، أن يطلب المواطن الفاتورة الضريبية.

وأشار إلى أنّ هناك شركتين محليتين تنفذان المبادرة بعد الاتفاق وتوقيع العقد مع مصلحة الضرائب المصرية خلال أيام، على أن يتم تنفيذ المبادرة فعليا بعد 5 أشهر من توقيع العقد، متوقعا بدء التنفيذ الفعلي للمبادرة في مارس المقبل على الأكثر.

وأكد صقر أنّ الهدف من المبادرة الجديدة، استيفاء حقوق الدولة للخزانة العامة للدولة، وتشجيع المواطن على استكمال المنظومة، وأن يكون حريصا على طلب الفاتورة مما يلزم التاجر لإدراج فواتيره لدى مصلحة الضرائب، علاوة على تغيير الصورة الذهنية عن الضرائب في مصر، والتي تبلورت في جمع الضرائب فقط، كما تعطي المبادرة الجديدة حوافز للمواطن ولا تأخذ منه.

وكانت الحكومة أطلقت خلال الشهر الماضي، مبادرة لتحفيز الاقتصاد والتجارة المحلية لمدة 6 أشهر بعنوان "ما يغلاش عليك".