المالية: يمكن لأصحاب بطاقات التموين استخدام الـ50 بـ"مايغلاش عليك"

قال محمد عبد الفتاح مساعد وزير المالية، إنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات بخصوص مبادرة "ما يغلاش عليك"، لتعظيم الاستفادة منها، بعدما زاد الإقبال عليها.

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "نطمئن التجار بخصوص مبيعات مستحقي الدعم التمويني منهم، بأن مستحقاتهم ستصلهم في مدة لا تزيد عن 4 أيام عمل".

وتابع أنه جرى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتدعيم المستهلك في إطار المبادرة، منها الشراء الإلكتروني، وعدم اشتراط الشراء بالبطاقة التموينية من نفس المحافظة الموجودة في البطاقة، وبالنسبة للفترة الأخيرة فقد جرى إضافة المبالغ المتبقية وغير المستخدمة من دعم السلع التموينية وهي 50 جنيهًا في الشهر وأن تضاف على 200 جنيه وهي رصيد الفرد الواحد من المبادرة.

وواصل: "وبالتالي يستطيع المواطن في شهر أو شهري المبادرة أن يضم مبالغ السلع التموينية على مبلغ الـ200 جنيه لكل فرد أو 1000 جنيه لكل أسرة لتوسيع دائرة الاستفادة من المبادرة، حيث سينفذ هذا القرار طوال فترة المبادرة وبالتالي سيكون أصحاب البطاقات التموينية سيكونون قادرون على الاستفادة من المبالغ المتبقية من الدعم الشهري ضمن المبادرة"، موضحًا أنه جرى إتاحة 65 ألف سلعة بالمبادرة، بعدما بدأت بـ4 آلاف سلعة.