حملة لإزالة التعديات على أرض أوقاف في الإسكندرية

شنت مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء سامي غنيم مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالتنسيق مع حي ثان المنتزه برنامج اللواء أشرف بهجت، حملة لإزالة التعديات على أراضي تابعة لهيئة الأوقاف بعزبة العرب بنطاق حي ثان المنتزه.

وتمكنت الحملة تنفيذ قرار الإزالة الصادر في حق تعديات عبارة عن طابق أرضي (حديقة)، حيث جرى إزالة سور الحديقة وإزالة جزء من الطابق الأول علوي، فضلا عن تسليم العقار الآخر وهو عبارة عن سملات لمقاول الهدم.

وأكد رئيس الحي، أن الحملات مستمرة والمتابعة قائمة، لإزالة كافة التعديات ولاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها.