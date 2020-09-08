تأخر فتح 6 لجان في انتخابات "الشيوخ" بأسيوط

شهدت جولة الإعادة لإنتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة أسيوط، تأخر فتح 6 لجان بسبب تأخر القضاة.

وتأخر فتح لجنتين بمركز منفلوط، ولجنتين بمركز أبنوب ولجنتين بمركز ديروط، عن الفتح في الموعد المحدد لها.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط، 2 مليون و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 496 مركز انتخابي يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 13 مركز إداري وحي بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

ومن جانبه، أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).