5 فئات محرومة من حق التصويت.. "لا تطبق عليها غرامة الـ500 جنيه"

انطلق مارثون جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ صباح اليوم الثلاثاء وتستمر حتى غد الأربعاء على 26 مقعداً في 14 محافظة، تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض.

ويتنافس في جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ 52 مرشحاً من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحا مستقلاً.

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات احترازية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا جراء تجمعات الناخبين أمام وداخل المقار الانتخابية، وأبرزها إلزامية ارتداء الكمامات الطبية على كافة أطراف العملية الانتخابية.

وأجريت عملية التصويت للمصريين في الخارج بـ124 دولة حول العالم، يومي الأحد والإثنين الماضيين، عبر البريد السريع فقط للمرة الأولى؛ تماشيًا مع الإجراءات الوقائية لمنع انتشار وباء كورونا.

500 غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات

وبحسب القانون رقم 45 لسنة 2014، والمعدل بالقانون 140 لسنه 2020، يحق لكل مصري ومصرية بلغ 18 سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية، وحدد عقوبة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء.

وترصد "الوطن" الفئات المعفية والمحرومة مؤقتاً من من مباشرة الحقوق السياسية، والتي لا تطبق عليها عقوبة الـ500 جنيه، بحكم القانون رقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020 كالتالي:

- يعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

- يُحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية: المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر، والمصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

- يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة، أو من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى جرائم إفساد الحياة السياسية، أو من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.

- يحرم مؤقتاً من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير، أو المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية، أو من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية.

- يحرم مؤقتاً من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية، أو اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر.

ويكون الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، وفي جميع الأحوال لا يسري الحرمان إذا أوقف تنفيذ العقوبة أو رد إلى الشخص اعتباره.