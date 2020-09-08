إدراج مدينة زويل بالمركز الرابع ضمن أفضل 10 جامعات مصرية في مؤشر نيتشر

حققت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا نتائج متميزة في البحث العلمي والتكنولوجي والذي أسهم بدوره في إدراجها في نيتشر انديكس بالمركز الرابع على مستوى الجامعات المصرية. حيث جاء التصنيف وفقا للمخرجات البحثية للجامعة وذلك في الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020.

وفي سياق متصل عقب الدكتور محمود عبدربه القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمدينة زويل وعميد الشؤون الاستراتيجية، أن وضع اسم مدينة زويل ضمن أفضل 10 جامعات مصرية في مؤشر نيتشر انديكس يعتبر تكليلا لجهود الأساتذة والباحثين في السنوات الماضية التي أسهمت وبشكل كبير في المخرجات البحثية التي قامت مدينة زويل بنشرها.

وأضاف عبد ربه، أن رؤية مدينة زويل هي إحداث تأثير في المجتمع من خلال المخرجات البحثية التي تقوم بدورها في تقديم حلول للمشكلات التي تواجه المجتمع، مضيفا أن المدينة تهدف إلى الارتقاء بمستوى البحث العلمي والتكنولوجي في مصر، ووضع اسم مصر ضمن أفضل الجامعات المصرية، مشيرا إلى أن مدينة زويل في الطريق الصحيح بفضل جهود وتناغم مكوناتها ومراكزها البحثية وجامعة العلوم والتكنولوجيا.

وتابع أنه خلال السنوات المقبلة سوف تتبوأ المدينة المكانة التي تليق بها وباسم العالم الراحل أحمد زويل بفضل الدعم المقدم من الدولة والمؤسسات المختلفة وبجهود أساتذة وباحثين وطلاب مدينة زويل.

ويعد مؤشر نيتشر هو تصنيف لما يزيد على 10 آلاف منظمة بحثية عالمية، من حيث إسهام كلٍّ منها في البحوث المنشورة في 82 دورية علمية عالية الجودة. تختار هذه الدوريات لجان مستقلة من الباحثين في المجالات المختلفة للعلوم الطبيعية.