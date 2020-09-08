"كمل مشوارك ومش نازلين".. المصريون يدعمون السيسي ويهزمون لجان الإخوان

مشاهد ومواقف عديدة ظهر فيها "الهاشتاج" كأداة لتعبير المصريين عن دعمهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، في مواجهة الشائعات والحملات الإلكترونية التي تطلقها لجان الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي.

"كمل مشوارك" آخر الهاشتاجات التي أطلقها المصريون خلال الساعات الأخيرة، لدعم الرئيسي السيسي بعد دعوات فاشلة ظهرت عبر وسائل التواصل الاجتماعى من اللجان الإلكترونية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، ليؤكد عدد كبير من المواطنين دعمهم للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية والإصلاح التي بدأها منذ 6 سنوات.

وعبر المصريون عن ثقتهم في الرئيس السيسى وقيادات الدولة من خلال هاشتاج آخر تصدر تويتر أمس بعنوان: "كلنا معاك يا بطل"، والذي استعرض عليه المصريون أهم إنجازات الدولة السنوات الماضية.

ووجه المصريون ضربة جديدة على وجه الإخوان علي مواقع التواصل الإجتماعي، بتصدر هاشتاج "مش نازلين يوم 20"، على موقع "تويتر"، والرد بقوة وحسم على الحسابات المزيفة واللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية، التى حاولت أن تحرض البعض للنزول والتظاهر والتخريب، ولكن جميع محاولاتهم وكالعادة باءت بالفشل الذريع.

ومع كل هجوم علي الدولة ورموزها، وخاصة الرئيس عبد الفنتاح السيسي تخرج الهاشتجات التي تتصدر ترند وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وفي بعض الأحيان في الشرق الأوسط لمواجهة الهجمات الإخوانية فتصدر هاشتاج السيسي_مكمل بأمر_الشعب"، والذى تم تدشينه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر

وتصدر من قبله هاشتاج "تفويضنا للسيسي تاني" والذي تم تدشينه من المصريين عبر صفحاتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، معلنين موقفهم الثابت من دعم الرئيس المصري ورفضهم لأي دعوات تحريضية تستهدف أمن بلادهم من الجماعة الإرهابية.

المصريون يردون على أكاذيب لجان الإخوان

وتصدر هاشتاج " السيسي غالي بمصر عالي"، للتعبير عن ثقة المصرين في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة.

وتصدر هاشتاج "عمار يامصر مع السيسى"، والذي آلاف التدوينات المشيدة بالإنجازات التى تحققت من مشروعات قومية رغم وجود العديد من المعوقات مثل انتشار كورونا، والحرب على الإرهاب، مؤكدين أن الرئيس أوفى بوعده للمصريين.

ومن الهاشتاجات الداعمة للدولة، والتي تصدرت مواقع التواصل في بداية العام الجاري 2020 ، كان هاشتاج "السيسى أمل كل المصريين"، وأشاد فيه المصريون بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمشروعات القومية التى افتتحها مؤخرًا، وقراراته في حماية الأمن القومى للبلاد.