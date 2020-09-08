أدولف يشارك في الانتخابات رغم مرضه: حق بلدي عليّ

لم يمنعه كبر سنه ومرضه، من المشاركة في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ في محافظة أسيوط.

أدولف برتي عزيز، أكد أنه حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات رغم مرضه:"الحمد لله على كل حال، يكفيني أنني أستطيع التحرك بأمان في بلدي، وهذا حق بلدي عليّ".

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ بأسيوط، يبلغ مليوني و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.