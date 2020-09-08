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انتظام العمل في لجان انتخابات "الشيوخ" بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
10:22 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
المستشار ثروت عامر رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية

المستشار ثروت عامر رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية

انتظمت اللجنة العامة واللجان الفرعية في محافظة المنوفية، في العمل بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، وسط تواجد أمني مكثف وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأكد المستشار ثروت عامر، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة المنوفية، انتظام جميع اللجان الفرعية في جميع مراكز ومدن المحافظة دون تأخير.

وطالب رئيس لجنة الانتخابات في المنوفية، لـ"الوطن"، جميع أبناء المحافظة بالمشاركة في العرس الديمقراطي وصناعة المستقبل لمصر، واختيار من يريد بين المرشحين بكل شفافية. 

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