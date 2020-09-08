فيديو.. "التخطيط" تستعرض دور الموازنة التشاركية في المشاركة المجتمعية

قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فيديو، يوضح أهمية مبادرة الموازنة التشاركية ودورها في دعم عملية المشاركة المجتمعية، وذلك على هامش مشاركة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الندوة التعريفية المنعقدة بجامعة الإسكندرية، عبر الفيديو كونفرانس، بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، حول موضوع الموازنة التشاركية ودورها في تفعيل كفاءة الإنفاق العام في ظل أزمة "كوفيد -19".

وشاركت في الندوة يارا نور الدين، رئيس وحدة الاتصال والشراكات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أنَّ الحكومة المصرية لديها منهجية جديدة تعتمد على إشراك المواطن في التخطيط للموازنة لتحقيق كفاءة أكبر في الإنفاق والتوجيه.

وأوضحت أنَّ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت مبادرة الموازنة التشاركية بالتعاون مع وزارة المالية، لتحقيق عدة أهداف تتمثل في توطين أهداف التنمية المستدامة والتعريف باستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، علاوة على تعزيز الشفافية والمساءلة من رصد وتحليل المشكلات المحلية وعمل تصور كامل لحلها ورفعها للوحدات المحلية والأحياء فى ملفات التخطيط المحلي، فضلًا عن تفعيل المشاركة المجتمعية بحيث يصبح المواطن شريكا أصيلًا في حل مشاكله المجتمعية.

ولفتت رئيس وحدة الاتصال والشراكات بالوزارة إلى إن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت تطبيق "شارك" بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية فى المشروعات الجارى تنفيذها، كما أطلقت أيضًا مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل المرصد على تعريف المواطن بكل الخطوات التي أجرتها الدولة للقضاءعلى كورونا، ويتلقى المرصد كل الاستفسارات و الافكار التي من شأنها إحداث طفرة في خطوات مواجهة الفيروس، إلى جانب تطبيق "الوزيرة تجيب" الذي يهدف إلى التواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.