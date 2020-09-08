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محافظ الأقصر يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات "الشيوخ"

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
12:40 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
المستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر

المستشار مصطفى ألهم - محافظ الأقصر

ناشد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، المواطنين بالمحافظة بالنزول والمشاركة في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، مؤكداً أنه حق دستوري للجميع، وعليهم اختيار المرشح الذي سيستمر لمدة 5 سنوات مقبلة مع الحكومة لبناء بلدنا مصر بأيدي الجميع.

ووجه محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، باتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لضمان نجاح العملية الانتخابية بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع القوات المسلحة والشرطة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والمدن وعدد من الجهات المعنية، لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

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