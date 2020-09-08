محافظ القاهرة يتابع تسكين 1753 أسرة بمشروع "المحروسة 1"

تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أعمال تسكين 1753 أسرة جرى نقبلهم من المناطق العشوائية بالوايلي وروض الفرج (سيدي فرج) والمطرية والمرج (المهاجرين ) والشرابية إلى مشروع المحروسة ١ بحي السلام ثان.

وأكد المحافظ أن الدولة مستمرة في رعاية المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، مشيرًا إلى أن إجراءات نقل المواطنين للمساكن الحضارية الجديدة تمت بعد دراسات مستفيضة حيث كان الهدف هو نقل المواطن من مكان غير لائق به أو مهدد لحياته إلي مساكن مجهزة بالكامل ومكان يتوافر فيه كافة الخدمات اللازمة لتوفير حياة كريمة.

وتفقد المحافظ المركز الطبي بمدينة المحروسة ١ كما قام بجولة في أنحاء المدينة للإطمئنان على توافر كافة الخدمات للمواطنين من مدارس وملاعب وحدائق ومركز شباب ومحال تجارية وسلع غذائية.