منسق تطوير العشوائيات: وفود إفريقية وعربية انبهرت بروضة السيدة

قال إيهاب حنفي، منسق عام تطوير العشوائيات، إن وفد من 7 دول عربية وإفريقية أجروا جولة في مشروعات تطوير العشوائيات ولا سيما مشروع الأسمرات، لافتا أن الأسر كانت في الماضي تُنقل من المناطق العشوائية لمناطق بعيدة مثل 6 أكتوبر، "الدولة دلوقتي مبقتش تستخسر".

وأضاف "حنفي" خلال اتصال عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أن منطقة الأسمرات كانت في الماضي منطقة جبلية وصخرية وبها خطوط غاز وكابلات ضغط عالي، ولكن تحولت هذه الصورة لمجتمع عمراني متكامل بها مدينة رياضية، تعد فخرا لمصر.

وأشار إلى أن الوفود الإفريقية والعربية زارت أيضًا روضة السيدة، "لما راحوا انبهروا"، لافتا أن هذه الدول أبدت استعدادها للاحتذاء بتجربة مصر لتطوير العشوائيات، خاصة أنهم أبدوا استغربوا أن مشروع الأسمرات أنشئ بهذا الشكل الجمالي في 3 سنوات فقط.

وأوضح أن مراحل الأسمرات الثلاثة تتكون من 18 ألف وحدة سكنية، وبها كل الخدمات من مسجد وكنيسة وملاعب مفتوحة ومسرح روماني ومبنى ثقافي وتكنولوجي، إضافة للمدارس.