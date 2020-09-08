بعد تعرض السودان للغرق .. تعرف على قدرات السد العالي في مواجهة الفيضان

أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، كما قرر اعتبار السودان منطقة كوارث طبيعية، وتشكيل لجنة عليا لمعالجة آثار السيول والفيضانات، التي اجتاحت عددًا من الولايات السودانية.

وأعلنت السودان تعرضها لأضخم فيضانات في تاريخها بعدما سجلت محطات الخرطوم وشندي وود مدني أعلى منسوب لفيضان النيل، فيما أعلنت مصر أنها مستعده لاستقبال الفيضان بصيانة بوابات السد العالي، ومفيض الطوارئ، ومفيض توشكى تحسبا للمياه الواردة من النيل.

وذكرت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، أن الفيضان هذا العام مُبشر وفوق المتوسط للعام الثاني على التوالي، حيث شهد العام المائي المنصرم ارتفاع في الفيضان بشكل كبير فاق المتوسط.

وفي التقرير التالي نرصد قدرات السد العالي على استيعاب فيضانات النيل حسب تقرير لوزارة الري:

- السد العالي عبارة عن سد ركامي طوله عند القمة 3830 مترًا منها 520 مترًا بين ضفتي النيل، ويمتد الباقي على هيئة جناحين بجانبي النهر.

- يبلغ ارتفاع السد 111 مترا فوق منسوب قاع نهر النيل وعرضه عند القمة 40 مترا.

- تقع محطة الكهرباء على الضفة الشرقية للنيل معترضة مجرى قناة التحويل التي تنساب منها المياه إلى التربينات من خلال ستة أنفاق مزودة ببوابات للتحكم في المياه بالإضافة إلى حواجز للأعشاب.

- تنتج محطة الكهرباء طاقة كهربائية تصل إلى 10 مليار كيلووات ساعة سنويا.

- تكون المياه المحجوزة أمام السد بحيرة صناعية هائلة طولها 500 كيلومترا ومتوسط عرضها 12 كيلومترا حيث تغطي النوبة المصرية بأكملها وجزءا من النوبة السودانية.

- صُمم السد العالي بحيث يكون أقصي منسوب للمياه المحجوزة أمامه 183 متراً حيث تبلغ سعة البحيرة التخزينية عند هذا المنسوب 169 مليار متر مكعب.

- تقسم السعة التخزينية الى 31.6 مليار متر مكعب سعة التخزين الميت المخصص للإطماء.

- 89.7 مليار متر مكعب سعة التخزين التي تضمن متوسط تصرف سنوي يعادل 84 مليار متر مكعب موزعة بين مصر والسودان.

- تقسم الحصة الى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و28.5 مليار متر مكعب للسودان.

-7.7 مليار متر مكعب سعة التخزين المخصصة للوقاية من الفيضانات.

- تم تنفيذ مفيض طوارئ لتصريف مياه البحيرة إذا ارتفع منسوبها عن أقصي منسوب مقرر للتخزين وهو 183 متراً.

- يقع هذا المفيض علي بعد 2 كيلومترا غرب السد في منطقة بها منخفض طبيعي منحدر نحو مجري النيل، حيث يسمح بمرور 200 مليون متر مكعب في اليوم.

- تم إنشاء مفيض توشكي في نهاية عام 1981 لوقاية البلاد من أخطار الفيضانات العالية، وما يمكن أن يسببه إطلاق المياه بتصرفات كبيرة في مجرى النهر من نحر وتدمير للمنشآت المائية المقامة عليه.

- يمكن تصريف المياه إذا زاد منسوبها أمام السد العالي عن 178 مترا من خلال مفيض توشكي إلي منخفض يقع في الصحراء الغربية جنوب السد العالي، بحوالي 250 كيلو مترا وهو منخفض توشكي.

- دخلت المياه إلى مفيض توشكى لأول مرة فى 15 نوفمبر 1996، حيث وصل منسوب المياه أمام السد العالي إلى 178.55 مترا.

- تعتبر أعوام 1988 و1989 واعوام 1996 و1997 أكثر الأعوام ارتفاعاً في فيضان النيل، وسجلت خلالها أعلى منسوب لكن يبقى فيضان العام الماضي 2019، هو الأعلى ويتوقع أن يرتفع فيضان العام الحالي ليتفوق عن العام الماضي.