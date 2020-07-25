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"الري": احتياطي بحيرة السد العالي سيلبي احتياجات مصر المائية

كتب:

شريف سليمان
11:42 م | السبت 25 يوليو 2020
السد الإثيوبي

السد الإثيوبي

أكد المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدبلوماسية المصرية عريقة ولا ترد على الاستفزازات بملف السد الإثيوبي، في ظل التصريحات المستمرة لمسؤولي أديس ابابا، مشدداً على أن شواغل المصريين تجاه مصير أزمة السد الإثيوبي طبيعية من أي مواطن حريص على وطنه والمصريون جميعا قلقون.

وأضاف السباعي في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن دور وزارته في هذه الفترة هي مكاشفة المصريين بكافة الحقائق المجردة خاصة أن نهر النيل يمثل نسبة 97% من احتياجات المصريين.

وأكد أن التعبئة التي قام بها الجانب الإثيوبي في المرحلة الأولى لسد لنهضة لم تؤثر على حصة مصر المائية لهذا العام لسبب رئيسي هو احتياطي بحيرة السد العالي والتي ستلبي احتياجات مصر بالإضافة لعدة عوامل أولها أن خطوة الحكومة المصرية لترشيد استخدام المياه وثانيها أن مركز التنبؤ بالفيضان أكد تزايد سقوط الأمطار على المنابع بالإضافة إلى أن العام المائي في مصر يكون خلال أشهر أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

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