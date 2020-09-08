لجان القرى تسجل حضورا انتخابيا مقارنةً بمدن أسيوط

شهدت لجان القرى في أسيوط إقبالاً كثيفاً من قبل الناخبين، اليوم، للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للشيوخ مقارنة بالمدن التي لم تسجل نفس الإقبال.

وحرص الناخبون علي التواجد أمام لجان الإقتراع بمحافظة أسيوط منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة كورونا.

يشار إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة أسيوط يبلغ مليونا و766 ألفًا و955 ناخبًا سيدلون بأصواتهم في 15 لجنة عامة متمثلة في 489 مركزا انتخابيا يضم 636 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة، موزعة على 13 مركزا إداريا وحي، بالإضافة إلى مدينة أسيوط الجديدة.

من جانبه أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873).