المرأة البورسعيدية تتصدر المشهد في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

تصدرت المرأة المشهد اليوم في انتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ ببورسعيد على المقعد الفردي، حيث حرصت العديد من السيدات على التوافد صباحاً إلى لجان الإقتراع للإدلاء بأصواتهن.

وظهرت كثافة الناخبين في لجان قرى الجنوب بعد حشد كبار العائلات وحث زويهم على الإدلاء بأصواتهم.

وأكدت أمنية خالد، ربة منزل، أنها حرصت على النزول مبكرًا إلى اللجان الانتخابية لتدلي بصوتها وأسرتها لمرشحها الذي تجمعه وأسرتها صلة قرابة.

وطالبت "أمنية" سيدات بورسعيد بالنزول فهن دائما يتصدرن المشاهد السياسية والاجتماعية، وعليهن حث أسرهن على النزول والمشاركة في التصويت.

وقالت فاطمة صبيح بقرية بحر البقر، إن شقيقها اصطحبها ووالدها المسن إلى لجان الانتخابات بالقرية في الصباح للتصويت لصالح أحد المرشحين، ولذي اتفقت عليه العائلة.

وأضافت أنها تثق في أن لجان المرأة ببورسعيد ستشهد كثافة في التصويت، حيث يفضلن النزول مساءاً بعد انخفاض درجة الحرارة، في ظل ارتفاع حرارة الجو التي تشهدها المحافظة هذه الأيام.