"الداخلية" تضبط 2 مليون قرص مخدر بـ12 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديريتي أمن القاهرة والجيزة وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (38 ألفًا و815 قرصًا لعقاري التامول والترامادول المخدر – مليون و500 ألف قرص أدوية مغشوشة – 500 ألف عبوة أدوية سائلة خاصة بالتخسيس – أدوات خاصة بتصنيع العقاقير المخدرة والأدوية المغشوشة " 2 مكبس لكبس البودر على شكل قرص – إسطمبات لتصنيع عقار التامول المخدر – مولد كهربائي – كومبرسور – ماكينة تغليف – عجانة – بلور – 12 برطمان مساحيق تصنيع – 2 برميل وجوال لمواد خام تستخدم في عملية التصنيع – 3 موازين حساسة – كمية كبيرة من الطابعات والعلب الفارغة الخاصة بعقاري الترامادول والتامول – 3 سيارات – 430.300 جنيه – 17 هاتفا محمولا) داخل عقار بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وكذا مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة).

وتابعت الإدارة نشاط أحد التشكيلات العصابية الخطرة من ذوي السوابق الإجرامية في مجال تصنيع وترويج عقار التامول المخدر والأدوية المغشوشة وترويجها على عملائهم، وهم (7 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية) حيث جهزوا العقار المشار إليه بالماكينات والمعدات المستخدمة لخلط وتصنيع العقاقير المخدرة والآدوية المغشوشة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المنزل المشار إليه والمطبعة الخاصة بأحد المتهمين، وأمكن ضبط 5 من عناصر التشكيل وبرفقتهم (آخرين، لأحدهم معلومات جنائية) وبحوزتهم المضبوطات المشار إليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بتصنيع تلك العقاقير لترويجها على عملائهم وملكيتهم للمبالغ النقدية كحصيلة الإتجار والتصنيع والهواتف المحمولة والسيارات للنقل والترويج، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ 12 مليون جنيه.

ضبط ألف قرص مخدر وسلاح نارى بالمنيا

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن المنيا وقوات الأمن المركزي من ضبط (1000 قرص مخدر، سلاح ناري وطلقة من ذات العيار، مبلغ مالي، هاتفان محمولان) بحوزة (عامل، عاطل، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا – لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة ملوي بالمنيا.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.