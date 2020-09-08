محافظ أسوان: بدأنا الاستعداد لإعادة "الشيوخ" بعد نهاية الجولة الأولى

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن بمجرد الإنتهاء من الجولة الأولي من انتخابات مجلس الشيوخ قمنا بالإستعداد الكامل للجولة الثانية التي بدأت اليوم، وأنه عند عقد أول اجتماع رجعنا ما تم في الجولة الأولي وكل الملاحظات التي تمت فيها تم تدوينها وتلافيها تماما في الجولة الثانية.

وأضاف عطية، خلال لقائه مع كاميرا برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أننا لدينا 255 لجنة فرعية وعامة وحرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية داخل اللجان لأن فيروس كورونا موجود ولم ينتهي، مشيرا إلي أنه تم تجهيز كافة اللجان الموجودة على مستوى المحافظة من بوابات للتعقيم، كمامات، وكل الأدوات اللازمة للحماية من الفيروس.

وتابع، أنه تم الاهتمام والتأكد بصلاحية البنية التحتية وخصوصا من الكهرباء والمياه والتهوية داخل اللجان، وأن المواطن أو الناخب لابد وأن ينتظر في مكان خاص به ونظيف، وذلك لأن الإقبال جيد في هذه الجولة بشكل كبير من الجولة الأولي حتي الآن.

وأكد، أن هناك وعي من المواطن الأسواني بشكل كبير وهذا شيء مريح للغاية بالنسبة لي، وأن هناك ضغطا كبيرا على اللجان فى الوقت الحالي وتأمين كبير، مناشدا المواطن الأسواني للنزول والانتخاب في هذا الاستحقاق، "النهاردة إحنا عندنا 4 مرشحين نازلين على 2 مقعد وفي ناس كتير في الأول كانت مشتتة علشان الأعداد كبيرة ولكن دلوقتي هما 4 وعارفين هينزلوا ينتخبوا مين".

وشدد على المواطنين في أسوان بالنزول للإنتخابات "أنت هتختار مرشح هيقعد معانا 5 سنوات ولازم يكون في عناية في الاختيار".