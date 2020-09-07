محافظ أسوان: 3523 طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي 16 مليون جنيه

تواصل محافظة أسوان تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء، وكشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن أن إجمالى عدد طلبات التصالح التى تقدم بها المواطنين لتوفيق أوضاعهم فى مخالفات البناء طبقا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل، بالقانون رقم 1 لسنة 2020 بلغت 3523 طلب حتى الآن، بإجمالى متحصلات مالية وصلت لنحو 16 مليون و873 ألف جنيه، لافتا إلى أن أعلى نسبة متحصلات للتصالح فى مخالفات البناء تحققت داخل نطاق مدينة أسوان، والتى وصلت لمليون و50 ألف جنيه.

وأوضح عطية أن هناك توجيهات مشددة للمسئولين لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لمساعدة المتقدمين لإنهاء الإجراءات المختلفة فى أقل وقت ممكن، مشيرا إلى أن تلقي طلبات التصالح تتم داخل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمدن المحافظة لإستيفاء إجراءات السداد المطلوبة، ولاسيما فى ظل موافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على مد فترة سداد جدية التصالح على مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة الأرض وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل، وهو الذى يتوازى مع استمرار العمل فى تلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع حتى 30 سبتمبر المقبل.