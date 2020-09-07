محافظ أسوان: إزالة 1506 حالات تعد للحفاظ على حق الدولة والشعب في أراض

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، من أجل الحفاظ على حق الدولة والشعب فى أراضيه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى كثفت محافظة أسوان جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية.

وذلك ضمن فعاليات الموجه الـ 16 ونجحت حتى الآن فى إزالة 1506 حالات تعدى منها 637 حالة تعد قام المتعدين بتنفيذها منذ بداية الحظر التى أعلنتها الحكومة فى 25 مارس الماضى، وبالتوازى تم إزالة 409 حالة تعد تم رصدها قبل فترة الحظر، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بجهود الإزالة الخاصة بالموجه الـ 16 والتى بدأت من 8 يوليو الماضى حيث شهدت إزالة 302 حالة إزالة على أراضى بناء بمساحة 189 ألف و807 م2 ، بجانب إزالة 153 حالة تعدى على أراضى زراعية بمساحة تصل لنحو 8.5 أفدنة.

وأوضح عطية بأنه تم على مدار اليومين الماضيين تنفيذ 10 قرارات إزالة بمساحة 2151 م2 تعد على أراضى أملاك الدولة مبان، بجانب تنفيذ قرار إزالة لتعدى على حرم السكة الحديد بمساحة 20 متر وذلك بنطاق قرية الحجز بحرى وقلبى بمدينة إدفو، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 18 حالة لإزالة تعديات على أراضى زراعية بمساحة 4689 م2 بنطاق منطقة المنشية بحرى التابعة لمركز كوم أمبو، بجانب إزالة 27 حالة أخرى بنفس المنطقة على مساحة 657 م2 تابعة للإصلاح الزراعى والري.