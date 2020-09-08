ضبط 2 مليون جنيه بحوزة شخصين بالجيزة حصيلة الإتجار فى المواد المخدرة و60 طربة حشيش فى الدقهلية

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مبلغ ( 2 مليون و100 ألف جنيه ) بحوزة (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام – لأحدهما معلومات جنائية) تخصصا بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من شقة مستأجرة كائنة بدائرة القسم وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ملاكى مستأجرة بمعرفة أحدهما .. وبحوزتهما ( المبلغ المالى المشار إليه) .

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وأن المبلغ المالى من حصيلة نشاطهما الإجرامى .

ضبط 60 طربة حشيش و10 كيلو بانجو و500 قرص مخدر وسلاح نارى بالدقهلية

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الدقهلية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط (عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 14كيلو جرام - كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 10 كيلو جرام - عدد 500 قرص مخدر – بندقية خرطوش عيار 12مم وعدد 10 طلقات من ذات العيار – عدد 6 قطع أسلحة بيضاء - مبلغ مالى – عدد 6 هواتف محمولة) بحوزة ( عدد 4 عاطلين - مقيمين بدائرة مركز شرطة منية النصر بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية) حال تواجدهم بمنطقة سكنهم .

كما تم ضبط (سيدة بدون عمل – مقيمة بذات العنوان) أثناء محاولتها مقاومة القوات بهدف تهريب المتهمين .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار .

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمبلغ (900 ألف جنيه) تقريباً.

ضبط 1 كيلو جرام لمخدر الحشيش وكمية من الأقراص المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين

كما تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة وقوات الأمن المركزى من ضبط (كمية من مخدر الحشيش وزنت واحد كيلو جرام ، كمية من مخدر الآيس وزنت 100جرام ، عدد 2000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون ، عدد 30 قرص مخدر لعقار الأبترل ، مبالغ مالية ، مبلغ 3100 عملات وطنية مقلدة ، عدد 9 هواتف محمولة، لاب توب ، ميزان حساس ) بحوزة ( عاطلين – أحدهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة سبق ضبطه فى عدد 4 قضايا ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سلاح ) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة.

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد والأقراص المخدرة بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .