النقل تستعد لتطوير المترو بـ30 مليار جنيه وتطبيق التذكرة الموحدة 2021

قال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ دراسة التذكرة الواحدة قاربت على الانتهاء، وجار ربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي، ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة و6 أكتوبر اللذين يتم تنفيذهما حاليًا، إضافة إلى الربط مع تذاكر أوتوبيسات النقل العام، لتصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، لافتا إلى إمكانية تطبيق التذكرة الموحدة مطلع أكتوبر 2021.

وزير النقل: الخط الثالث للمترو تكلف 97 مليار جنيه

وقال وزير النقل، لـ"الوطن"، إنّ الوزارة تواصل تنفيذ مشروعات الأنفاق، لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى، ويتم خلال الفترة المقبلة تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطين الأول والثاني للمترو بتكلفة إجمالية 30 مليارا و350 مليون جنيه، بواقع 26 مليار جنيه للخط الأول "المرج - حلوان"، و4 مليارات و350 مليون جنيه للخط الثاني "شبرا الخيمة - حلوان".

الوزير: شركة RATP الفرنسية تدير الخط الثالث للمترو لمدة 15 عاما.. ولن تتدخل في تحديد سعر التذكرة

وأوضح أنّ الخط الثالث للمترو بمصر الجديدة تكلف 97 مليار جنيه، وأنّ شركة RATP الفرنسية ستديره لمدة 15 عاما، من حيث التشغيل والصيانة والإدارة، ولن تتدخل في تحديد سعر التذكرة.

كامل الوزير: تشغيل 3 قطارات جديدة بالسكة الحديد شهريا لتحسين الخدمة المقدمة للركاب

وتابع وزير النقل أنّه سيتم تشغيل 3 قطارات جديدة بالسكة الحديد شهريا، مكونة من الجرارات الأمريكية الجديدة، والعربات الروسية الجديدة، لافتا إلى أنّ القطارات الجديدة التي يتم تشغيلها تعمل على تقليل الحوادث والتأخيرات، وتقدم خدمة متميزة للركاب المسافرين على خطوط السكة الحديد على الوجهين القبلي والبحري، مؤكدا أنّه لن يسمح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

وأكد الوزير أنّ مرفق السكة الحديد يعاني من مشكلات مزمنة لن تحل إلا بتكاتف الجميع، لافتا إلى أنّ الوزارة ممثلة في هيئة السكة الحديد تنفذ مشروعات تحديث وتطوير البنية التحتية من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، موضحا أنّ سكك حديد مصر ستكون عالمية خلال الفترة القادمة.