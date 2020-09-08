وزير النقل يعلن دخول برج إشارات المراغة الخدمة عقب تطويره

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، دخول برج إشارات المراغة والمنطقة الأتوماتيكية بين برجي المراغة وجزيرة شندويل بطول 12 كم بمحافظة سوهاج في الخدمة بعد انتهاء أعمال التحديث والتطوير به، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد "أسيوط - نجع حمادي"، بطول 180 كم، والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تاليس الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة "4 SILL".

خطة مشروعات لتحديث نظم إشارات السكة الحديد بـ46.8 مليار لزيادة معدلات الأمان

وأوضح وزير النقل، أنَّ المشروع يتكون من (17 برجًا رئيسيًا و3 أبراج ثانوية و64 مزلقانًا)، مبينًا أنَّ نسبة تنفيذ المشروع بلغت 42.2%، حيث تجري الشركة أعمال الإنشاءات والتركيبات لـ17 برجًا على التوازي بمراحل متفاوتة، لافتًا إلى أنَّ برج إشارات المراغة بسوهاج، يتحكم في 43 "سيمافور ضوئي" و3 مزلقانات تعمل أتوماتيكيًا و25 موتور تحويلة.

وأشار وزير النقل، إلى أنَّ تحديث نظم إشارات السكك الحديدية بخط "أسيوط - نجع حمادي"، يهدف إلى استبدال النظام الحالي "الميكانيكي - الكهربي القديم" بآخر إلكتروني حديث، مما يؤدي إلى تقليل فترة التقاطر بين القطارات وبالتالي زيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة بزيادة عدد الرحلات خلال اليوم الواحد، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.

وأضاف أنَّ تحديث نظم الإشارات والاتصالات تتضمن متابعة حركة مسير القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، لافتًا إلى أنَّ خطة وزارة النقل تهدف إلى تنفيذ مشروعات حالية ومستقبلية لتحديث نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية بطول إجمالي يصل إلى 1800 كم بتكلفة إجمالية تصل إلى 46.8 مليار جنيه لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية.