9 معلومات عن "التذكرة الموحدة" مع قرب تطبيقها العام المقبل

يسابق وزارة النقل، الزمن من أجل الانتهاء من كل الدراسات الخاصة بتطبيق التذكرة الموحدة لاستقلال جميع وسائل المواصلات في مصر، من مترو أنفاق وقطارات سكة حديد والقطار الكهربائي والمونوريل وأتوبيسات النقل العام، وذلك لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وترصد "الوطن"، في 9 معلومات كل ما تريد معرفته عن التذكرة الموحدة لاستقلال جميع وسائل المواصلات في مصر، وهي كالتالي:

1- التذكرة الموحدة هي كارت مواصلات ذكي يربط مترو الأنفاق بالقطار الكهربائي ثم يتم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل، وأيضا الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام.

2- صاحب التذكرة الموحدة يمكنه استقلال خطوط المترو والقطار الكهربائي وخطى مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر والأتوبيسات العامة، حيث سيكون بإمكانه استقلال كل وسائل المواصلات العامة باستخدام كارت ذكي واحد.

3- وزارة النقل تسابق الزمن لسرعة استخراج هذا الكارت وتقديمه كخدمة جديدة ممتازة للركاب، وذلك بعد أن كلف الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة للوزارة بتجهيز دراسة أولية عن كيفية تنفيذ وتطبيقه.

4- بصدور الكارت الموحد يتم انتهاء التذاكر الورقية.

5- التذكرة الموحدة الهدف منها التسهيل على المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية أو شحن أكثر من كارت ذكي.

6- تساهم في سهولة تنقل المواطنين وعدم الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام شبابيك الحجز بالمحطات لشراء تذاكر ورقية.

7- التذكرة الموحدة تستهدف تحسين مستوى الخدمة المقدمة في وسائل المواصلات المختلفة، وتعزيز الميزة التنافسية لمنظومة النقل الجماعي.

8- من المخطط تطبيق الكارت الموحد مع بداية تشغيل مشروع القطار المكهرب مطلع أكتوبر 2021.

9- التذكرة الموحدة تهدف إلى توحيد آلية تحصيل إيرادات الدولة لوسائل النقل وتحصيل إيرادات وسائل النقل في وعاء مالي واحد، إضافة إلى تعزيز ظهور قطاع النقل ومساهمته في الناتج القومي الإجمالي، وكذلك التخطيط لحركة النقل الجماعي وقدرته الاستيعابية.