10 فوائد وراء تطبيق نظام "النقل الذكي" في مصر

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ منظومة النقل الذكى، على الطرق السريعة لتقليل الحوادث، وتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، جاء ذلك خلال اجتماعه، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد ذكي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والفريق أول المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

ومنظومة النقل الذكي هي استخدام تقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات والاتصالات والتحكم لمجابهة العديد من التحديات التي تواجه الدولة، من بينها تحسين مستويات السلامة والإنتاجية والحركة العامة، في وقت يتفاقم فيه الازدحام واستمرار الأخطار المحدقة بسلامة المتنقلين وزيادة الشح في ميزانيات الجهات المسؤولة عن النقل.

وتخطط الحكومة لبدء تنفيذ مشروع النقل الذكي بالطرق السريعة مع بداية 2021 من خلال مراقبة الطرق بشكبة كاميرات متكاملة، وتقليل السرعات الزائدة ومن ثم تقليل وقوع الحوادث والكوارث على الطرق.

وترصد "الوطن"، في 10 معلومات فوائد تطبيق نظام النقل الذكى في مصر، وهي كالتالي:

1- توظيف تقنيات الاتصالات والآلات التي تدار بالحاسب الآلي والالكترونيات للحصول على معلومات عن أداء مرافق النقل من طرق وشوارع ونقل عام وقطارات.

2- توفير الاتصال المتبادل بين المركبات أنفسها وبينها وبين الأجهزة الموضوعة عل جوانب الطرق، وأحيانا، عن الطقس والظروف الجوية والبيئية، وأيضا عن حوادث التصادم الوشيكة الوقوع، وتوفير تلك المعلومات وإشاعتها للتداول.

3- توحيد سياسة تسعير الخدمات والدقة في تسجيل المخالفات، وخلق فرص استثمارية جديدة ما يستتبعه تحسن في المؤشرات العالمية للاستثمار في مصر.

4- تساعد في سرعة الاستجابة للطوارئ على الطرق، وتقليل نسب التلوث عليها.

5- توفير آليات لتطبيق قانون المرور الجديد، وزيادة القدرة على ملاحقة ومتابعة الهاربين، إضافة إلى الوصول لرؤية شاملة ومتواصلة للتحركات "مركبات - أفراد".

6- تساعد المنظومة في زيادة الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في فرض وإنفاذ القانون.

7- تعمل على تقليل الحوادث على الطرق السريعة بنسبة تزيد عن 40%.

8- تساهم في تحسين أداء شبكة الطرق بما يساعد في تقليل زمن الرحلات الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض معدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة أداء التجارة.

9- وضع لوحات إرشادية إلكترونية على جميع الطرق التي تعمل بنظام "النقل الذكي".

10- إحداث أنظمة للتعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة.