خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية للإعادة بمجلس الشيوخ 2020

بدأت جولة الإعادة لـ انتخابات مجلس الشيوخ 2020 اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر وتستمر حتى غدًا الأربعاء 9 سبتمبر، ليتم إعلان النتيجة في موعد أقصاه 16 سبتمبر الجاري، وتجري جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، على 26 مقعدًا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحًا من 7 أحزاب هي: مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري، و16 مرشحًا مستقلًا.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات الاستعلام عن اللجان الانتخابية، حيث وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات عدة طرق لاستعلام المواطنين عن اللجان الانتخابية الخاصة بهم في جولة الإعادة، كالتالي:

الاستعلام من خلال موقع الهيئة الوطنية للانتخابات

- يمكن الاستعلام عن اللجان الخاصة بإعادة انتخابات مجلس الشيوخ من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات من هنـــــــــا.

- ثم إدخال الرقم القومي الخاص بالمواطن.

- وبمجرد الضغط على استعلم تظهر البيانات الخاصة باللجنة الانتخابية.

الاستعلام من خلال رسائل الهاتف

- ويمكن الاستعلام عن اللجان الانتخابية لإعادة انتخابات مجلس الشيوخ 2020، من خلال إرسال الرقم القومي على الرقم الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات على الرقم 5151، ثم يتم إرسال البيانات الخاصة باللجنة الانتخابية التابع لها المواطن في رسال نصية.

الاستعلام من خلال الخط الساخن

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات رقم للخط الساخن، حيث يقوم المواطن بالاتصال على الرقم 1982، للاتصال بغرفة عمليات الهيئة والحصول على تفاصيل اللجنة الانتخابية الخاص بالرقم القومي.

وانطلق في التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ماراثون جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر والذي يستمر حتى التاسعة مساء غد الأربعاء.

وتجرى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ على 26 مقعدًا في 14 محافظة، يتنافس عليها 52 مرشحًا من 7 أحزاب هي: "مستقبل وطن، النور، حماة الوطن، الاتحاد، المؤتمر، الحركة الوطنية، الشعب الجمهوري"، فضلًا عن 16 مرشحًا مستقلًا.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضحت أنَّ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين بلغ 62 مليونًا و940 ألفًا و265 ناخبًا، وبلغ عدد الناخبين الحاضرين 8 ملايين و959 ألفًا، أما عدد الأصوات الصحيحة 7 ملايين و557 ألفًا و741 ناخبًا، وبلغ عدد الأصوات الباطلة مليون و84 ألفًا بنسبة 15.42٪، وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الشيوخ 14.23% من إجمالي من يحق لهم التصويت، فيما بلغت نسبة إجمالي الأصوات الصحيحة 84.58%، والأصوات الباطلة 15.42%.