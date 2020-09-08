إعلان نتيجة المرحلة الثانية بتنسيق 2020 الخميس

كشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشرف العام على مكتب التنسيق، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة المكلفة بمتابعة التنسيق لم ترصد أي شكاوى بشأن أعمال تنسيق المرحلة الثانية، مضيفا أن الخميس المقبل أقصى إعلان نتيجة المرحلة الثانية تنسيق 2020، على أن يتم إتاحتها للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق خلال دقائق من إعلانها https://tansik.egypt.gov.eg/application/

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سيعلن نتيجة المرحلة بالمبنى الجديد لوزارة التعليم العالي ومجمع التعليم الخاص المجاور لجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية.

وانطلقت الثلاثاء الماضي، أعمال المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات، بحد أدنى 317.5 درجة بنسبة 77.40%، لـ"العلمي"، بعدد 194 ألفا و448 طالبا، و278 درجة بنسبة 67.80% لـ"الأدبي" بعدد 60 ألفا و64 طالبا، بإجمالي 254 ألفا و512 طالبا للمرحلة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق لتسجيل الرغبات 2020.

ومن جانبه، كرم الدكتور مصطفى عبدالنبي رئيس جامعة المنيا، مديري المستشفيات الجامعة الذين انتهت مدة توليهم إدارة المستشفيات، حيث قدم رئيس الجامعة درع جامعة المنيا تكريما لكل من: الدكتور أشرف عثمان، مدير عام مستشفى المنيا الرئيسي، والدكتور إيهاب رفعت، مدير مستشفى الكلى والمسالك، والدكتور هشام عبدالحليم، مدير مستشفى الكبد، والدكتور محمد إسماعيل، نائب مدير المستشفى الجامعي، والدكتور محمد صلاح البدري، مدير المستشفى التخصصي؛ وذلك تقديرا وعرفانا على مجهوداتهم التي بذلوها بكل وطنية وتفان واتقان وعطاء، من أجل تقديم خدمة طبية لائقة لمواطني المحافظة، ومساهمتهم في كل الظروف الاستثنائية التي مرت بها المستشفيات الجامعية على مختلف مواقع عملهم بداخلها.

رئيس جامعة المنيا يُكرم مديري المستشفيات الجامعية السابقين

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالمحسن، عميد كلية الطب، والدكتور أيمن حسانين، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وعبدالناصر حسان، أمين الجامعة المساعد لشؤون المستشفيات.

وأعرب الدكتور "عبدالنبي" عن مدى امتنانه وتقديره للقيادات الإدارية بالمستشفيات الجامعية التي تستحق كل ثناء وعرفان، على تضحياتهم ومواصلتهم الليل بالنهار في سبيل حماية المجتمع، ورفع المعاناة عن المرضى وتقديم أوجه العناية لهم، متمنيا للقيادات الإدارية الشبابية الجديدة التي تم اختيارها التوفيق بعملهم ومواصلة ما بدأه سابقيهم.