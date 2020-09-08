4 فنادق بالبحر الأحمر تحصل على شهادة السلامة الصحية

أقرت لجان الفحص المشتركة، اليوم الثلاثاء، حصول أربعة فنادق جديدة بالبحر الأحمر على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بنسبة 50 بالمائة، بعد التأكد من استيفائها لضوابط السلامة الصحية.

وتواصل لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، المرور على الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء.

وكشف مسؤولو مكتب غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر، ارتفاع عدد الفنادق الحاصلة على شهادة السلامة الصحية إلى 212 فندقا وقرية سياحية بمختلف مدن البحر الأحمر السياحية، بعد اجتيازها لجان التفتيش على الضوابط التي أقرتها وزارتا السياحة والصحة وغرفة المنشات الفندقية طبقا لقرارات مجلس الوزراء.