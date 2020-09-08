محافظ بورسعيد يدلي بصوته في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ

أدلى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بصوته، اليوم الثلاثاء، في انتخابات الإعادة بمجلس الشيوخ 2020، أمام لجنة مدرسة المشير أحمد إسماعيل الإعدادية بنات.

واطمئن المحافظ على سير العملية الانتخابية، واستقبال الناخبين باللجان للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير الانتخابات، وفقًا للخطة التي أعدتها المحافظة.

وناشد محافظ بورسعيد المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم، موضحًا أنه جرى تيسير كافة التسهيلات للناخبين، ومن بينها توفير أماكن لاستراحة كبار السن وذوي القدرات الخاصة، بالاضافة إلى الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الناخبين.

وتعتبر بورسعيد دائرة عامة واحدة، بإجمالي عدد ناخبين 514 ألف و919 ناخبا، موزعين على 98 مركزا انتخابيا، تضم 108 مقرات انتخابية ولجنة فرعية.