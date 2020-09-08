محافظ البحر الأحمر: إعلان المحافظة خالية من العشوائيات في يناير

أعلن اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، أن المحافظة تستعد لافتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى خلال العيد القومى للمحافظة فى يناير القادم، على رأسها الانتهاء من منظومة الصرف الصحى بمدينة الغردقة، ومستشفى رأس غارب الجديد، الذى تم الانتهاء من ٩٠٪ من حجم الأعمال به، وتسليم المساكن البديلة للعشوائيات فى مدن المحافظة، وإعلان المحافظة خالية من العشوائيات، والانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول. .. وإلى نص الحوار

متى سيتم إعلان محافظة البحر الأحمر خالية من العشوائيات؟

- قبل نهاية ٢٠٢٠ ومع بداية 2021 سيتم إعلان المحافظة خالية من العشوائيات حيث يسهم مشروع «الروضة»، وهو مساكن بديلة لعشوائيات منطقة الشيخ شحات بمدينة الغردقة، بشكل كبير فى القضاء على المناطق العشوائية بمدينة الغردقة.

ومشروع الروضة يضم 250 بيتاً، وكل بيت به حوش بمساحة 150 متراً، وسيتم إنشاء 600 وحدة سكنية، بمساحة 90 م2، كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة بمنطقتى مجاهد وجبل العفش، وتم تسليم ٢٦ وحدة من الوحدات لمستحقيها بالقرعة العلنية، وسيتم تسليم باقى الوحدات تباعاً قبل نهاية عام ٢٠٢٠ وإعلان الغردقة خالية من العشوائيات.

ما جهود المحافظة فى مواجهة السيول؟ وكيف تعاملت مع السيول الأخيرة؟

- «البحر الأحمر» تمتلك عدداً من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية والبرابخ التى كان لها أثر كبير فى تحويل مجرى السيول بعيداً عن الطرق وحدود المدن، واستفدنا من التجربة التى مرت بها المحافظة فى سيول عام ٢٠١٦.

أعددنا غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات بكل مدينة، وتم التنسيق مع مركز الأرصاد الجوية ورفعنا درجة الاستعداد القصوى، وتم التنبيه على رؤساء المدن باصطفاف المعدات وتوزيع مجموعات الأزمات على النقاط الحيوية بالطرق المتوقع بها السيول، خاصة على جبال البحر الأحمر، وتم التعامل الفورى مع بداية سقوط الأمطار، وأغلقنا الطرق التى تعرضت للأمطار والسيول، ومنعنا حركة السيارات حفاظاً على سلامة المواطنين، ودفعنا بعدد من المعدات وسيارات الإغاثة على جميع الطرق للتدخل فى حالات الطوارئ.

أزلنا ٧٥% من مخالفات البناء.. ونقدم جميع التسهيلات للتصالح وخفضنا الأسعار فى بعض المناطق بنسبة ٤٠٪.. ومستعدون لمواجهة السيول

ما حجم الإزالات والتعديات التى تم تنفيذها فى المحافظة؟

- تم تنفيذ حملات بجميع مدن المحافظة لإزالة التعديات ومخالفات البناء، بالتنسيق مع مدير أمن البحر الأحمر، اللواء محمود أبوعمرة، لدعم حملات الإزالة بكل المدن بكل ما تحتاجه من قوات تأمين لتنفيذ القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتم إزالة تعديات على مساحة 1.5 مليون متر مربع من أملاك الدولة، فى مختلف مدن المحافظة، منذ أن توليت المسئولية قبل 10 شهور، بما يمثل نحو ٧٥% من إجمالى المخالفات، وما زلنا مستمرين فى إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة، وسيتم العمل على إزالة نسبة الـ٢٥% المتبقية خلال الفترة المقبلة.

اللواء عمرو حنفى: بدأنا فى استقبال الآلاف من السائحين من جنسيات مختلفة.. ونسبة الإشغال فى الفنادق 40%

وماذا عن مخالفات البناء وتقنين وضع اليد؟

- الدولة تقدم جميع التسهيلات لكل مواطن يتقدم للتصالح وفقاً للإجراءات القانونية، وخفضنا أسعار التصالح فى مخالفات البناء فى بعض المناطق بنسبة ٤٠ ٪، علماً بأن 30 سبتمبر الجارى هو آخر موعد لتلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء، ولن نتهاون فى تنفيذ حالات الإزالة لمخالفات البناء، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لإزالة جميع الحالات المخالفة.

ما إجراءات المحافظة لعودة السياحة الخارجية؟

- بدأنا استقبال السياحة الداخلية فى منتصف مايو الماضى، تزامناً مع «كورونا»، بنسبة 25% طبقاً للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء، ثم رفعنا النسبة إلى 50%، وتم تشكيل لجان من وزارتى السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية للتأكيد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق.

وعندما نجحت منظومة السياحة الداخلية بدأنا فى استقبال السياحة الخارجية مطلع شهر يوليو الماضى، تزامناً مع قرار الدولة بعودة حركة الطيران لاستقبال السياحة الخارجية، وبالفعل بدأنا فى استقبال الآلاف من السائحين من جنسيات مختلفة من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا والمجر وصربيا ومقدونيا ومولدوفا ورومانيا وبولندا وأخيراً إنجلترا، ووصلت نسبة الإشغالات فى الفنادق إلى ٤٠٪ من النسبة المقررة.

ما إجراءات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا؟

- محافظة البحر الأحمر من أولى المحافظات التى أعلنت أنها خالية من كورونا «زيرو كورونا» رغم أننا استقبلنا أكثر من ٨٠ رحلة طيران استثنائية لإعادة المصريين العالقين فى الخارج من عدة دول عربية وأجنبية نقلت ٢٠ ألف مصرى، وتم وضعهم فى عدد من الفنادق والقرى السياحية بمرسى علم، بالإضافة إلى الآلاف من نزلاء السياحة الداخلية والخارجية، وتم التشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التى أقرتها رئاسة الوزراء.

وقامت وزارة الصحة بتدعيم «البحر الأحمر» بثلاثة أجهزة جديدة خاصة بتحليلpcr، بالإضافة إلى امتلاك المحافظة جهازين فى السابق، ليصبح لدينا 5 أجهزة بقدرة ١٥٠٠ تحليل يومياً للكشف على القادمين من الخارج بالمطارات والموانى تنفيذاً لقرار الدولة بإجراء تحليل الـPCR على جميع القادمين من الخارج، ويستثنى من ذلك تقديم شهادة معتمدة تفيد إجراء تحليل الـPCR، على أن تكون قبل ٧٢ ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للوصول، وحتى الآن لم تثبت إصابة أى حالة أجنبية بـ«كورونا»، ولو ظهرت أعراض على أى سائح سيتم عزله فى مكان مخصص للعزل داخل الفنادق وسيتم عمل تحاليل «كورونا» له وإذا جاءت النتائج إيجابية سيتم علاجه فى مستشفى حكومى بالمجان على حساب الدولة أو مستشفى خاص على حساب شركة التأمين، بالإضافة إلى تخصيص طبيب فى كل فندق ومنتجع سياحى لمتابعة الحالة الصحية للنزلاء.

متى يتم الانتهاء من مستشفى رأس غارب المركزى؟

- مستشفى رأس غارب المركزى الجديد سيكون صرحاً طبياً كبيراً بتكلفة ٢٤٦ مليون جنيه، ومكون من بدروم ودور أرضى وأربعة أدوار علوية، وطاقته 82 سريراً، بالإضافة إلى غرف عناية مركزة، ووحدات غسيل كلوى، ورعاية مبتسرين، وعيادات خارجية، وأجهزة الأشعة، ويشرف على تنفيذه جهاز تعمير البحر الأحمر، وكان من المقرر الانتهاء من إنشائه وافتتاحه منذ ثلاثة أعوام فى يونيو 2017، لكن تأجل الموعد أكثر من مرة بسبب عدم اعتماد المبالغ المخصصة لاستكمال الأعمال الإنشائية والتجهيزات، وتم إسنادها إلى إحدى الشركات التابعة للقوات المسلحة، وتم الانتهاء من جميع المبانى و٩٠٪ من التشطيبات والتجهيزات، ومن المقرر الانتهاء منه قبل العيد القومى للمحافظة فى يناير ٢٠٢١ وافتتاحه ضمن مشروعات العيد القومى.

المشروعات القومية

لدينا عدد من المشروعات القومية التى سيتم افتتاحها فى العيد القومى للمحافظة على رأسها تسليم المساكن الجديدة البديلة للعشوائيات وتخصيص 6000 شقة من وحدات الإسكان الاجتماعى، وبنهاية ٢٠٢٠ سيتم الانتهاء من منظومة الصرف الصحى بالكامل ليتم افتتاحها مع مشروعات العيد القومى، والانتهاء من تطوير شاطئ بتكلفة 11 مليون جنيه ليكون شاطئاً عالمياً يضاهى الشواطئ الأوروبية.