4 حالات يحق لصاحب أراضي الإسكان التنازل عنها للغير

فتحت وزارة الإسكان هذا الأسبوع، باب حجز 1719 قطعة أرض سكنية بالإسكان "المميز"، بمساحات تبدأ من 192 م2 إلى 1200 م2، بـ14 مدينة جديدة "بدر - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة - أكتوبر الجديدة - السادات - بني سويف الجديدة - سوهاج الجديدة - غرب قنا - غرب أسيوط - طيبة الجديدة - الفيوم الجديدة - أسيوط الجديدة - أخميم الجديدة - أسوان الجديدة".

وأتاحت وزارة الإسكان إمكانية التنازل عن قطع الأراضي السكنية المطروحة للغير ببعض الشروط التي ذكرتها بكراسة الشروط الخاصة بالحجز وهي على النحو التالي:

- أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام مخصص/ خاص)، ويذكر به التنازل عن قطعة الأرض المتنازل عنها ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات الإدارية المقررة في حالة الموافقة وفقًا للائحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديلاتها.

- أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة الأرض.

- أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل في كل الالتزامات الواردة بكراسة الشروط في حالة عدم انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ.

- في حالة انتهاء المهلة المحددة للتنفيذ يلزم الانتهاء من تنفيذ دور سكني به وحدة صالحه للسكن"على الأقل" والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابقا للترخيص الصادر لقطعة الأرض.

حالات إلغاء التخصيص

وتتخذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة الأرض في الحالات الآتية طبقًا للقواعد المعمول بها باللائحة العقارية:

1. في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو أي بند من البنود الواردة بهذه الكراسة وذلك دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي.

2. بناءً على طلب صاحب الشأن.

3. عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد نسبة 50 %من إجمالي ثمن الأرض بالإضافة إلى 1 %مصاريف إدارية + 5,0 % ومجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن الأرض خلال المدة المحددة بكراسة الشروط.

4. عدم سداد باقي قيمة الأرض قبل استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل للاستلام).

5. عدم الالتزام بالتوقيتات المحددة لتسلم الأرض والبناء كالتالي:

- تسلم الأرض خلال الفترة المحددة بإخطار التخصيص.

- الانتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خلال 5 سنوات من تاريخ الاستلام.

6. التصرف في الأرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابيه مسبقة من الطرف الأول وبالشروط الواردة بالبند رقم (3) من الشروط العقارية.

7. تغيير الغرض المخصص من أجله الأرض أو العقار، دون الحصول على موافقة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.