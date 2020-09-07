للحصول على قطعة أرض من الإسكان الاجتماعي.. التقديم والشروط

رصدت "الوطن" كيفية حصول المواطنين على قطعة أرض من مشروع الإسكان الإجتماعى، بعدما طرحت وزارة الإسكان 3098 قطعة أرض سكنية، بالمرحلة العاشرة بـ"الإسكان الاجتماعي" للبيع بنظام القرعة العلنية من خلال بنك التعمير والإسكان، بمساحات تتراوح بين 209 و287 م2.

وطرحت الإسكان الأراضي في 11 مدينة جديدة وهي "العاشر من رمضان، سوهاج الجديدة، دمياط الجديدة، برج العرب الجديدة، أسوان الجديدة، أخميم الجديدة، طيبة الجديدة، قنا الجديدة، الفيوم الجديدة، السادات، أسيوط الجديدة".

وتتمثل كيفية التقديم وشروط الحصول على قطعة أرض مطروحة بالإسكان الاجتماعي في التالي:

- فترة التقديم لمدة شهر من 15 سبتمبر الجاري حتى 15 أكتوبر المقبل.

- كراسات الشروط متاحة بأجهزة المدن المطروح بها قطع الأراضي يوم الأحد 13 سبتمبر

- الحجز بفروع بنك التعمير والإسكان بالعاشر من رمضان - سوهاج – دمياط – دمياط الجديدة – دمياط مشرفة – فرعى البنك بمدينة برج العرب – الدخيلة – فرعي البنك بمدينة أسوان – أخميم الجديدة – الأقصر – قنا – الفيوم – السادات – أسيوط.

- يكون المتقدم شخصا طبيعيا مواطنا مصرى الجنسية وليس شخصاً معنوياً "شركة أو مؤسسة".

- لا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً في تاريخ بدء الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في المدن المعلن عنها.

- ألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته من الزوج، والزوجة، والأولاد القصر بأي من المدن الجديدة.

- ألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير.

- يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التي تقع في نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها.

- يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك في الحصول على قطعة واحدة طبقاً للشروط الواردة بالكراسة.

- إجراء قرعة يدوية علنية، والإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة.

- رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية.

- سداد مقدم الحجز وقدره 25 ألف جنيه، ويجري السداد نقداً أو بنظام التحويل البنكي.

- استكمال سداد الدفعة المقدمة (25 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء)، من إجمالي ثمن الأرض خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية.

- سداد باقي ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالي ثمن الأرض بدون فوائد، على 3 أقساط سنوية متساوية.

- يستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويجري تحرير شيكات بنكية بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة.

- الالتزام بتوقيتات البناء وفقاً للمحدد بكراسة الشروط، وهناك نماذج معمارية محددة متوافرة بأجهزة المدن للالتزام بها.