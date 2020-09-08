بدء تشغيل خط إنتاج الزيوت النباتية بجامعة أسيوط

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، تسخير كل إمكانات الجامعة العلمية والبشرية لمواكبة التقدم العلمي واستحداث مشروعات متطورة في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من مزارع المحاصيل والفاكهة ومشتل الزينة التابعيين لكلية الزراعة، بحضور الدكتور محمد حمام عميد الكلية والدكتور عادل محمد محمود وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب والدكتور جابر أبو الحجاج وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

ودعا رئيس جامعة أسيوط خلال جولته أساتذة كلية الزراعة في مختلف الأقسام، إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في تحقيق التنمية الزراعية والعمل المتوصل من أجل تقديم الأبحاث والدراسات التي تهدف إلى وصول مصر إلى الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الأساسية ورفع الإنتاجية وزيادة التصدير في بعض المحاصيل التي تتميز بها مصر سواء من الخضر والفاكهة أو نباتات الزينة والنباتات الطبية والعطرية .

وقال عميد كلية الزراعة، إن زيارة رئيس الجامعة تضمنت زيارته لمزرعة الفاكهة بالكلية والتي تمتد مساحتها لنحو 25 فدانا، وتضم عددا من أشجار الفاكهة مثل الرمان والمانجو والكمثرى وكذلك أشجار النخيل.

كما تفقد المساحة الزراعية التي تنفرد بها الجامعة على مستوى صعيد مصر في زراعة أشجار، "الكسافا" والتي جرى استحداثها بمزراع الكلية تحت إشراف الدكتورة داليا طنطاوي أستاذ ورئيس قسم الخضر بالكلية، وهو أحد المحاصيل الزراعية المهمة، والتي يطلق عليها محصول القرن والذي يُعد مصدراً جيداً للدقيق والنشا.

وأضاف حمام، أن رئيس جامعة أسيوط أنهى جولته بزيارة لوحدة تجهيز واستخلاص النباتات الطبية والعطرية، والتي استقبله خلالها الدكتور عصام يوسف المشرف العلمي على مزرعة نباتات الزينة وتنسيق الحدائق والتي تفقد خلالها أقسام الوحدة والتي تتضمن مخزن الخام، وغرفة التبريد ومعمل مراقبة الجودة ووحدة العصر.

وأعلن عن أن الفترة المقبلة من المقرر البدء في إطلاق خط إنتاج للزيوت النباتية وحبة البركة والسمسم والجوجيا، وتوفيره في منافذ بيع كلية الزراعة كمرحلة أولى مع التخطيط في إضافة إنتاج زيوت اللوز وجوز الهند والكتان في المرحلة الثانية.