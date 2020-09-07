رئيس جامعة أسيوط: إنشاء أول مركز متخصص للبحوث والدراسات العلمية الموحدة

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن سعي الجامعة لإنشاء أول مركز متخصص للبحوث والدراسات العلمية، يقوم على وضع نموذج موحد للأسس والمعايير العلمية والأكاديمية المتبعة أثناء إجراء البحوث العلمية ابتداءً من الهيكل العام للبحث وحجم ونمط الكتابة ومروراً بتحليل البيانات والتحليل الإحصائي ونمط الطباعة، للتأكد من مطابقتها لمختلف المواصفات والضوابط العلمية القياسية، والحفاظ على شكل الرسائل العلمية بمختلف كليات الجامعة.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في مناقشة رسالة دكتوراه بكلية التربية الرياضية، اليوم، بحضور الدكتور جمال محمد علي، عميد الكلية ووكلاء الكلية وأساتذتها بمختلف الأقسام والمقدمة من الباحث أحمد سيد عبد المجيد أحمد بعنوان " تأثير برنامج تمرينات تأهيلية علي استعادة كفاءة مفصل رسغ اليد والعضلات المتأثرة بعد جراحات كسور عظام الساعد".

كما شارك رئيس الجامعة في لجنة المناقشة كلاً من الدكتور مجدي محمود وكوك أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا والدكتور ياسر سعيد شافعي أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة حلوان , إلي جانب الدكتور عماد الدين شعبان علي أستاذ فسيولوجيا الرياضة ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة , والدكتور محمود فاروق صبرة عبد الله أستاذ الإصابات الرياضية والتأهيل البدني بقسم علوم الصحة الرياضية بكلية التربية الرياضية بالجامعة .

وأوضح "محمود فاروق صبرة" أن البحث يستهدف دراسة تأثير برنامج تمرينات تأهيلية علي استعادة كفاءة مفصل رسغ اليد والعضلات المتأثرة بعد جراحات كسور عظام الساعد بعد التدخل الجراحي، مشيراً إلي استخدام الباحث للمنهج التجريبي والقياس القبلي والبعدي علي مجموعة تجريبية واحدة لعينة قوامها ( 10 ) من الرجال المصابين بكسور عظام الساعد التي تحتاج إلي التدخل الجراحي والمترددين علي قسميّ جراحة العظام والروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بمستشفي جامعة أسيوط .

وأضاف الدكتور عماد الدين شعبان، أن الدراسة خلصت إلي العديد من النتائج أهمها حدوث تأثير إيجابي علي المصابين من أفراد عينة البحث في تخفيف حدة الألم الناتج عن حدوث الإصابة وتحسين القوة العضلية لقبضة اليد وعضلات الساعد والذراع بشكل عام وتحسين المدي الحركي لمفصل الرسغ, كما أدي البرنامج التأهيلي المقترح إلي تقارب نتائج القياسات البعدية للذراع المصابة ونتائج قياسات الذراع السليمة , موضحاً أن نتائج البحث أكدت علي نجاح البرنامج التأهيلي في عودة عضلات الساعد ومفصل رسغ اليد المتأثر بالإصابة أقرب ما يكون للحالة الطبيعية أو لنفس الحالة مقارنة بالذراع السليمة.