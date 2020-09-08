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إصابة 11 شخصا على طريق "مصر - أسوان الزراعي"

"إسعاف قنا": سيارات الإسعاف وصلت في وقت قياسي "7 دقائق"

كتب:

رجب آدم
02:30 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الحادث

الحادث

أصيب 11 راكبا، منذ قليل، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، على طريق "مصر - أسوان الزراعي"، أمام قرية الجزيرة بمركز قنا.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بإصابة 11 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وجرى نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي بواسطة سيارات الإسعاف.

وقال مرفق إسعاف قنا، إن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع البلاغ في وقت قياسي، وذلك بعد 7 دقائق منذ تلقي البلاغ.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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