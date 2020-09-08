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عاجل.. إصابة 25 شخصا في حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالسادات

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إبراهيم الديهي
09:14 ص | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أصيب 25 شخصا في حادث مروع على طريق كفر داوود التابع لمركز السادات بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر تصادم سيارة نقل وأتوبيس يحمل عمالا لأحد المصانع، حيث تم الدفع بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أن 25 شخصا أصيبوا في الحادث وتم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، مؤكدا عدم تسجيل أي حالات وفاة في الحادث  حتى الآن.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الإصابات تتراوح بين جروح وكدمات واشتباه بنزيف داخلي، مؤكدا أنه تم نقل المصابين إلى مستسفى السادات المركزي ومستشفى منوف العام لتلقي العلاج اللازم.

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