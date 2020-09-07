إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بزراعي "بني سويف إهناسيا"

أصيب 6 أشخاص، اليوم الإثنين، فى حادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعى "بنى سويف - اهناسيا" ودفع مرفق الإسعاف بسيارات لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

وقالت مصدر طبية إن قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف التخصصى استقبل المصابين في الحادث، وبتوقيع الكشف الطبي عليهم تبين أن الإصابات تراوحت ما بين كدمات وكسور، ونزيف واشتباه إرتجاج في المخ، وجميعهم يخضعون للرعاية الطبية اللازمة.

وكشف مصدر أمني أن المصابين هم: (محمد عبد النبي صادق 28 عامًا، مصاب بجروح وكدمات متفرقة، يوسف عصام عبد الله، 22 عامًا، مصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، عمرو جمال عبد السلام، 22 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية، أحمد جمال عبد السلام، 21 عامًا، مصاب باشتباه ما بعد الإرتجاج، ومحمود عبد الله بكري، 21 عامًا، مصاب باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد عبد البصير، 21 عامًا، مصاب بجروح وكدمات متفرقة) جميعهم يقيمون بمدينة اهناسيا.