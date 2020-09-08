محمود صلى العشاء جماعة ومات بعدها بدقائق في حادث سير: حسن الخاتمة

حسن خاتمة كانت من نصيب الطفل محمود سعيد الذي توفي في حادث سير مروع بعد خروجه من صلاة العشاء، في قرية القراقرة بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، ونعاه أهل قريته.

وقال السيد محمد، من أهالي قرية القراقرة، إن الطفل محمود سعيد عبدالله جودة، خرج من صلاة العشاء وأثناء سيره بالدراجة انزلق ونزل تحت سيارة نقل ثقيل على طريق بنها- الزقازيق وتوفي في الحال، لافتًا في حديثه لـ"الوطن" إلى أنه طالب في الصف الأول الإعدادي ومعروف عنه تردده الدائم على المسجد ومحافظته على جميع الصلوات في جماعة.

وسادت حالة من الحزن بعدما انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي صور للطفل من كاميرا المراقبة الموجودة داخل المسجد ورصدته وهو يؤدي صلاة العشاء قبل أن يلقى مصرعه بدقائق أثناء سيره بـ"العجلة" على الطريق.