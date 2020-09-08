منتج "ريما": كورونا ساعدنا على إنتاج موسيقى تصويرية تليق بالفيلم

قال المنتج السينمائي عمرو طنطاوي، إنّ جائحة كورونا ساهمت في تقديم شكل أفضل لفيلم "ريما"، الذي انتهى تصويره قبل 6 أشهر، بعد إنتاج موسيقى تصويرية تليق بحجم الفيلم، والاستعانة بمهندس صوت مميز مثل أحمد جابر لميكساج الفيلم، بعد انتهاء عملية المونتاج.

وأضاف طنطاوي، في بيان عنه، أنّ المهندس أحمد جابر يضع الآن اللمسات النهائية للمكساج، خاصة في مشاهد التشويق الخاصة بالفنان محمد ثروت والطفلة ريم عبدالقادر، التي تطلبت مجهودا كبيرا لتخرج بأفضل شكل لتواكب أحدث التطورات التكنولوجية في مجال الأجهزة الصوتية داخل دور العرض السينمائي بمصر والدول العربية التي يعرض الفيلم بها، فالصوت من أهم عوامل نجاح أي عمل فني من خلال الدمج الجيد بين المؤثرات الصوتية والموسيقى وأصوات الأبطال الحوارية داخل المشهد.

وفيلم "ريما" بطولة: محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمي، فراس سعيد، مها نصار، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور ومن إخراج معتز حسام.