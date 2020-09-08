شعراوي: انتظام الانتخابات دون معوقات ومهمة المحافظين توفير مناخ آمن

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، انطلاق ماراثون اليوم الأول لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 في 14 محافظة وانتظام فتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات، ومتابعة وصول المستشارين إلى لجان الانتخابات.

وأشار شعراوي، إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات محافظات "الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الاقصر، اسوان، مطروح" آخر تطورات العملية الانتخابية وتوافد الناخبين على اللجان الانتخابية مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وقام اللواء محمود شعراوي، بالتواصل مع عدد من المحافظين للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين فى الانتخابات بسهولة ويسر، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير أماكن انتظار ومظلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة، والاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من عمليات تطهير وتعقيم للجان على مدار اليوم.

وأكد على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء العملية الانتخابية للحد من انتشار فيروس كورونا، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين، وعدم التزاحم داخل اللجان، بالإضافة إلى التزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بأصواتهم.

ووجه وزير التنمية المحلية القائمين على غرفة العمليات بالوزارة باستمرار متابعة الموقف المحافظات على مدار يومي جولة الإعادة، ورفع حالة الاستعداد القصوى لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية، بالإضافة إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان الانتخابية طوال أيام التصويت للخروج بالعملية الانتخابية بصورة مُشرفة.

وأوضح شعراوي، أن مهمة المحافظات هي توفير المناخ الآمن والمناسب وتقديم كافة سبل الراحة للمواطنين للإداء بأصواتهم، وكذا القائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة.