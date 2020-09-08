صور.. إقبال من السيدات على جولة الإعادة في قوص

شهدت لجان السيدات في قرية حجازة بمركز قوص، جنوب محافظة قنا، إقبالا من السيدات للمشاركة في جولة الإعادة في اليوم الأول بجولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ التي تنتهي غدا الأربعاء.

وتعد قرية حجازة هي معقل مرشح الحزب الجمهوري، الذي يخوض جولة الإعادة ضمن 6 مرشحين يتنافسون عل 3 مقاعد فردية.

وتشهد اللجان إجراءات أمنية مشددة، من الشرطة لتأمين وتنظيم العملية الانتخابية.

يذكر أن محافظة قنا تضم 2 مليون و26 ألفا و994 مواطنا لهم حق التصويت، موزعين على 348 مركزا انتخابيا في جميع مراكز المحافظة.