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شوقي: مفيش طالب ثانوية عامة هيجيب 100%.. و80% هتدخل طب وهندسة

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أحمد حامد دياب
02:59 م | الثلاثاء 08 سبتمبر 2020
الدكتور طارق شوقي

الدكتور طارق شوقي

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نظام الثانوية العامة الجديد لن يحصل أي طالب على درجة 100%.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا: "محدش هيجيب 410 والأول ممكن يجيب 80% وممكن يدخل بيهم طب وهندسة والكيرف هيتعدل"، مشددًا على أنه لن يكون هناك تظلمات من النتيجة العام القادم، نظرًا لأن التصحيح سيكون إلكترونيا بالكامل.

وأضاف: "النمرة لو مش عجباني هيبقى فيه محاولة واتنين وتلاتة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في اتجاه توفير كل المصادر، مؤكدًا أن بناء المكتبات التعليمة عمل ضخم جدًّا.

وتابع: "كل طالب فكرنا فيه وهنحاول ندّي الطلاب اللي معندهمش انترنت أجهزة وكل شيء ماشي في الاتجاه الصحيح".

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