شوقي: مفيش طالب ثانوية عامة هيجيب 100%.. و80% هتدخل طب وهندسة

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه في نظام الثانوية العامة الجديد لن يحصل أي طالب على درجة 100%.

وقال شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن نظام التعليم الجديد في ظل أزمة مواجهة فيروس كورونا: "محدش هيجيب 410 والأول ممكن يجيب 80% وممكن يدخل بيهم طب وهندسة والكيرف هيتعدل"، مشددًا على أنه لن يكون هناك تظلمات من النتيجة العام القادم، نظرًا لأن التصحيح سيكون إلكترونيا بالكامل.

وأضاف: "النمرة لو مش عجباني هيبقى فيه محاولة واتنين وتلاتة"، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل في اتجاه توفير كل المصادر، مؤكدًا أن بناء المكتبات التعليمة عمل ضخم جدًّا.

وتابع: "كل طالب فكرنا فيه وهنحاول ندّي الطلاب اللي معندهمش انترنت أجهزة وكل شيء ماشي في الاتجاه الصحيح".