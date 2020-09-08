وزير الاتصالات: البنية التحتية جاهزة لمنظومة التعليم الجديدة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنّ البنية التحتية للاتصالات جاهزة لتحمل منظومة التعليم الجديدة، التي تعتمد في جزء منها على التعليم عن بعد، والتي تحتاج في عملها إلى شبكة الإنترنت.

وأضاف وزير الاتصالات، لـ"الوطن"، أنّ المنظومة الجديدة للتعليم حققت نجاحا كبيرا في الامتحانات خلال العام الدراسي الماضي، فضلا عن النجاح الكبير خلال أزمة كورونا، وتحقيق مبدأ العمل عن بعد، متابعا: "ننسق بشكل كامل مع وزارة التربية والتعليم، لتقديم خدمات التعليم الإلكتروني بشكل سهل للطلاب".

وأوضح طلعت أنّ الدولة ضخت ملياري دولار لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات خلال 2019، والتي أدت لرفع كفاءة شبكات الإنترنت وزيادة متوسط سرعات الإنترنت إلى 26 جيجا بايت في الثانية.

وتابع أنّ تداعيات أزمة كورونا كانت اختبارا حقيقيا وشهادة نجاح للبنية المعلوماتية للدولة بعد زيادة ساعات الذروة والأحمال والضغط على الشبكة من قبل المستخدمين، مؤكدا أنّه جار استكمال المرحلة الثانية من البنية التحتية للشبكات التي تستغرق عدة أشهر، لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتنفذ الدولة خطة كبيرة لاستكمال البنية المعلوماتية، تستهدف توصيل 31 ألف مبنى حكومي بشبكة الفايبر بتكلفة 6 مليارات جنيه، وتعميم مشروع خدمات مصر الرقمية على مستوى الجمهورية وتقديم نحو 155 خدمة حكومية مميكنة على المنصة، ومشروع ميكنة قطاع التعليم بشقيه الأساسي وقبل الجامعي والتعليم الجامعي.

وتنتهي خلال عام رقمنة 27 جامعة حكومية بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروع التأمين الصحي الشامل، ومشروع التعليم عن بعد، والكشف والتشخيص للأمراض عن بعد، ومشروع التدريب لنحو 100 ألف شاب على مهارات وأدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة.