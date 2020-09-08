لجنة انتخابات الشيوخ بالقليوبية تغلق لجان الاقتراع ظهرا للراحة

أعلن المستشار مجدى مصطفى، رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالقليوبية، غلق باب التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ، لمدة ساعة بدءًا من الساعة الثالثة، وحتى الساعة الرابعة عصرا، للراحة، على أن تعاود اللجان استقبال الناخبين من جديد للإدلاء بأصواتهم حتى الساعة التاسعة مساءا.

وفتحت 689 لجنة فرعية موزعة على 532 مقرًا انتخابيًا بالقليوبية، أبوابها أمام الناخبين للتصويت بجولة الإعادة، على مقعد وحيد، ضمن 6 مقاعد، من بين 5 مقاعد فردية تم حسمها في الجولة الاولى للانتخابات، حيث يبلغ إجمالى عدد من لهم حق التصويت بالمحافظة بـ3 ملايين و255 ألف ناخب.